В 2023 году в Пулково обслужили более 50 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями

Опцию для маломобильных людей, которая позволяет пройти регистрацию на рейс вне основного потока путешественников, запустили в этом году.

В Пулково в 2023 году обслужили более 50 тыс. маломобильных пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе петербургского аэропорта 6 декабря.

Опцию для людей с ограниченными возможностями в Пулково, которая позволяет пройти регистрацию на рейс вне основного потока путешественников, запустили в этом году. Воспользоваться сервисом можно в специальном зале open-space на третьем этаже, обратившись к агенту.

Ежедневно для обслуживания маломобильных пассажиров используют 50 стандартных кресел-колясок. Еще 12 узких кресел, расположенных у каждого выхода на посадку, предназначены для борта самолета. Для посадки и высадки предусмотрены пять амбулифтов. Новые подъемно-транспортные машины из Китая XINFA вмещают до четырех человек, пользующихся инвалидными колясками, и четырех сопровождающих.

Сотрудники аэропорта оказывают помощь при регистрации и прохождении формальностей, перемещении пассажиров в терминале, посадке на борт воздушного судна и по прибытии. Пресс-служба аэропорта Пулково

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