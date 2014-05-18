Авиакомпания "Россия" увеличит число рейсов из Петербурга в Хибины

Перевозчик обратил внимание на то, что на рейсах компании можно будет провезти снаряжение для зимних видов спорта без доплаты.

Во время сезона горнолыжных курортов авиакомпания "Россия" запускает дополнительные рейсы из аэропорта Пулково в "Хибины". Об этом пишет пресс-служба перевозчика.

В "России" обратили внимание на то, что на рейсах компании можно будет провезти снаряжение для зимних видов спорта без доплаты. Сейчас авиарейс SU6447 Петербург-Хибины перевозит пассажиров по вторникам и средам в 10:55, по понедельникам, четвергам и субботам в 11:00, а также по пятницам и воскресеньям в 19:00. По новому расписанию, время вылетов этого рейса меняется, кроме того, введены два дополнительных рейса SU6445 и SU6813.

Отметим, что аэропорт "Хибины" находится 20 км от города Апатиты. Он заработал в 1994 году, однако закрылся уже в 1996-ом, а в 2012-ом работу возобновили.

Ранее мы сообщили о том, что дорогу в Пулково планируют расширить и удлинить.

Фото: Piter.TV