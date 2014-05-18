Авиакомпания "Россия" увеличит число рейсов из Петербурга в Хибины

Во время сезона горнолыжных курортов авиакомпания "Россия" запускает дополнительные рейсы из аэропорта Пулково в "Хибины". Об этом пишет пресс-служба перевозчика.
В "России" обратили внимание на то, что на рейсах компании можно будет провезти снаряжение для зимних видов спорта без доплаты. Сейчас авиарейс SU6447 Петербург-Хибины перевозит пассажиров по вторникам и средам в 10:55, по понедельникам, четвергам и субботам в 11:00, а также по пятницам и воскресеньям в 19:00. По новому расписанию, время вылетов этого рейса меняется, кроме того, введены два дополнительных рейса SU6445 и SU6813.
Отметим, что аэропорт "Хибины" находится 20 км от города Апатиты. Он заработал в 1994 году, однако закрылся уже в 1996-ом, а в 2012-ом работу возобновили.
Ранее мы сообщили о том, что дорогу в Пулково планируют расширить и удлинить.
Фото: Piter.TV
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