Дорогу в Пулково планируют расширить и удлинить

Автомобильная эстакада перед аэропортом Пулково станет шире и длиннее. Об этом пишет "Деловой Петербург" 5 декабря, ссылаясь на городской комитет по градостроительству и архитектуре, который выдал ООО "Воздушные ворота Северной Столицы" задание на подготовку проекта планировки данной территории.
Под проектирование попал участок перед аэропортом длиной в километр, включая эстакаду на второй уровень терминала. Так, проезжая часть расширится до 40 метров, и вместо трех полос движения будет пять. Проект подготовят до ноября 2024 года.
С учетом будущего роста в рамках второй очереди развития аэропорта Пулково предусмотрена реконструкция эстакады перед терминалом со съездами и ее интеграция в улично-дорожную сеть Петербурга.
Пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной Столицы"
Ранее мы рассказывали о том, что руководство Пулково передаст права на управление отечественному "Холдингу ВВС". Указ о переходе аэропорта Петербурга в собственность холдинга уже подписал президент РФ Владимир Путин.
Фото: Piter.TV
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