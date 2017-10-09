Дорогу в Пулково планируют расширить и удлинить

Так, проезжая часть расширится до 40 метров, и вместо трех полос движения будет пять.

Автомобильная эстакада перед аэропортом Пулково станет шире и длиннее. Об этом пишет "Деловой Петербург" 5 декабря, ссылаясь на городской комитет по градостроительству и архитектуре, который выдал ООО "Воздушные ворота Северной Столицы" задание на подготовку проекта планировки данной территории.

Под проектирование попал участок перед аэропортом длиной в километр, включая эстакаду на второй уровень терминала. Так, проезжая часть расширится до 40 метров, и вместо трех полос движения будет пять. Проект подготовят до ноября 2024 года.

С учетом будущего роста в рамках второй очереди развития аэропорта Пулково предусмотрена реконструкция эстакады перед терминалом со съездами и ее интеграция в улично-дорожную сеть Петербурга. Пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной Столицы"

Ранее мы рассказывали о том, что руководство Пулково передаст права на управление отечественному "Холдингу ВВС". Указ о переходе аэропорта Петербурга в собственность холдинга уже подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: Piter.TV