Пулково передаст право на управление "Холдингу ВВС"

Руководство аэропорта Пулково передаст права на управление отечественному "Холдингу ВВС". Это обеспечит компании эффективную деятельность. Об этом сообщило издание "Деловой Петербург", ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани.
На данный момент Пулково находится в стадии активного развития, отметили его представители. Он уже смог перегнать столичные Домодедово и Внуково по численности пассажиров. К концу 2023 года показатель должен возрасти до 20 млн человек при условии создания новой очереди.
Указ о переходе воздушной гавани Петербурга в собственность холдинга уже подписал президент Владимир Путин.
Ранее мы сообщили о том, что в Пулково тестируют новый вариант подачи такси.
Фото: Piter.TV
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