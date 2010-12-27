Два ребенка за сутки выпали из окон в Петербурге

Оба находятся в больнице.

В Петербурге за последний день лета произошло два несчастных случая с детьми, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Первый случай произошел на улице Пархоменко в доме № 18. По предварительной информации, ребенок 2017 года продавил москитную сетку и выпал из окна. Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии.

В тот же день похожий инцидент произошел в Красносельском районе. Там на улице Добровольцев от дома № 62 в больницу увезли ребенка 2014 года рождения. В полиции уточнили, что мальчик выпал из окна по недосмотру взрослых.

Обоими случаями теперь занимаются сотрудники полиции.

Ранее Piter.TV сообщал, что житель Тихвина отправился в реанимацию после падения с восьмого этажа.

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