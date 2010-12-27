Житель Тихвина отправился в реанимацию после падения с восьмого этажа

Мужчина приземлился на припаркованный Hyundai Creta и получил тяжелые травмы.

В среду, 28 августа, житель Тихвина выжил после падения с восьмого этажа на припаркованную машину. Инцидент произошел около 8:00 у дома №68 на улице Карла Маркса. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Окровавленного мужчину без сознания отвезли в больницу и поместили в реанимацию. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Известно, что пострадал 36-летний житель Башкирии.

Hyundai Creta, на который приземлился пострадавший, также получил повреждения. У автомобиля смяты крыша и две двери.

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что трое узбеков изнасиловали соотечественницу в Сосновом Бору.

Фото: Pixabay