Два очка Бучневича принесли "Сент-Луису" победу над "Колорадо"

Россиянин набрал шесть очков в восьми матчах плей-офф НХЛ

"Сент-Луис" добился победы над "Колорадо" со счетом 4:1 в матче второго раунда Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Болл-арене" в Денвере.

Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами. Он помог отличиться во втором периоде Джордану Кайру и Давиду Перрону. Его одноклубник Владимир Тарасенко также отметился голевым ассистом.

За восемь матчей в плей-офф НХЛ Павел Бучневич набрал шесть очков. "Сент-Луис" сравнял счет в серии с "Колорадо" - 1:1. Следующий матч состоится в ночь на 22 мая.

Ранее мы сообщали, что передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Флориду" в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET