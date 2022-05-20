Передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Флориду" в плей-офф НХЛ

Его команда забросила победную шайбу на последних секундах встречи.

"Тампа" обыграла "Флориду" со счетом 2:1 в матче второго раунда Кубка Стэнли. Игра прошла на "FLA Live-арене" в Санрайзе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился голевой передачей. Он помог отличиться Россу Колтону, забросившему победную шайбу на последних секундах встречи. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 35 бросков и был признан второй звездой матча.

Всего за девять матчей плей-офф НХЛ Никита Кучеров набрал 11 (3+8) очков. "Тампа" ведет в серии с "Флоридой" - 2:0. Следующий матч состоится 22 мая.

Ранее мы сообщали, что "Каролина" обыграла в овертайме "Ренйджерс" в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET