Два десятка школьников погибли в ДТП с автобусом в Уганде

Трагедия признана одним из самых кровавых ДТП с участием детей в регионе за последние годы.

Смертельная авария произошла в округе Капчорва в Уганде. Жертвами ДТП со школьным автобусом стали более 20 человек, сообщил в соцсети Х представитель местной полиции Майкл Кананура.

По предварительным данным, после дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в деревне Чеквати подтверждена гибель 20 школьников и одного взрослого.

Установлено, что автобус вез детей на экскурсию к водопадам Сипи на востоке государства. На обратном пути водитель неожиданно потерял управление и транспортное средство на скорости съехало с дороги, врезавшись в большую скалу на обочине.

В результате аварии множество детей получили травмы. также пострадали трое взрослых. Всех раненых оперативно доставили в госпиталь, где им оказывают необходимую помощь. Полиция выясняет все обстоятельства и причины происшествия.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)