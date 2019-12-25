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Два десятка школьников погибли в ДТП с автобусом в Уганде
Сегодня, 10:51
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Два десятка школьников погибли в ДТП с автобусом в Уганде

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Трагедия признана одним из самых кровавых ДТП с участием детей в регионе за последние годы.

Смертельная авария произошла в округе Капчорва в Уганде. Жертвами ДТП со школьным автобусом стали более 20 человек, сообщил в соцсети Х представитель местной полиции Майкл Кананура.

По предварительным данным, после дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в деревне Чеквати подтверждена гибель 20 школьников и одного взрослого.

Установлено, что автобус вез детей на экскурсию к водопадам Сипи на востоке государства. На обратном пути водитель неожиданно потерял управление и транспортное средство на скорости съехало с дороги, врезавшись в большую скалу на обочине.

В результате аварии множество детей получили травмы. также пострадали трое взрослых. Всех раненых оперативно доставили в госпиталь, где им оказывают необходимую помощь. Полиция выясняет все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее мы сообщали, что на трассе А-120 под Петербургом в массовом ДТП  пострадали 13 человек

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: дети, дтп, дтп в уганде
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Мировые новости,

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