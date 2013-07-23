Ветер повредил кровли пяти зданий.

Два человека пострадали из-за штормового ветра, обрушившегося на Екатеринбург. Об этом рассказали представители регионального управления ГУ МЧС. Также стихия повредила кровли пяти зданий. Порывы ветра вечером 3 сентября в городе достигали 21 метра в секунду.

Произошло падение 19 деревьев, повреждены пять кровель зданий на общей площади 470 квадратных метров. Пострадали два человека. Они направлены на осмотр в лечебные учреждения. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Экстренные ведомства уточнили, что непогода создала проблемы для электроснабжения потребителей. В 13 населенных пунктах (Кировградского, Дегтярского, Ревдинского ГО и в МО Нижние Серги). Большинство технических неполадок зафиксировано на распределительной сети, поэтому не оказали влияние

на системную надежность комплекса.

Непогода в Петербурге настроила деревья против припаркованных автомобилей.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости