В Екатеринбурге ураган снес крышу университета

В Екатеринбурге ураган снес крышу Уральского федерального университета (УрФУ). Видео с места происшествия опубликовали в местном паблике во "Вконтакте".
В пресс-служе учебного заведения сообщили, что крышу уже ремонтируют. Территорию вокруг здания оцепили.
Ранее ГУМЧС по Свердловской области предупредили местных жителей о сильных порывах ветра, превышающих 25 метров в секунду. До конца дня в регионе также возможно осложнение пожароопасной обстановки.
Видео: VK / Интересный Екатеринбург
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