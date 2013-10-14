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В Екатеринбурге ураган снес крышу университета

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В Екатеринбурге ураган снес крышу Уральского федерального университета (УрФУ). Видео с места происшествия опубликовали в местном паблике во "Вконтакте".

В пресс-служе учебного заведения сообщили, что крышу уже ремонтируют. Территорию вокруг здания оцепили. 

Ранее ГУМЧС по Свердловской области предупредили местных жителей о сильных порывах ветра, превышающих 25 метров в секунду. До конца дня в регионе также возможно осложнение пожароопасной обстановки.

Видео: VK / Интересный Екатеринбург

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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Власов Славян
Сегодня 21:44

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