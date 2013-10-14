В Екатеринбурге ураган снес крышу университета

В Екатеринбурге ураган снес крышу Уральского федерального университета (УрФУ). Видео с места происшествия опубликовали в местном паблике во "Вконтакте".

В пресс-служе учебного заведения сообщили, что крышу уже ремонтируют. Территорию вокруг здания оцепили.

Ранее ГУМЧС по Свердловской области предупредили местных жителей о сильных порывах ветра, превышающих 25 метров в секунду. До конца дня в регионе также возможно осложнение пожароопасной обстановки.

Видео: VK / Интересный Екатеринбург