Непогода в Петербурге настроила деревья против припаркованных автомобилей

В результате ветра пострадали две припаркованные машины.

В Петербург вернулась непогода. Вечером 3 сентября в городе прошел дождь, в некоторых районах – град и, конечно, не обошлось без ветра, который повалил деревья. От некоторых из них пострадали и припаркованные автомобили. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Не повезло припаркованному авто у дома №5 на улице Ольги Форш.

Дерево упало на Шкоду от ветра с дождём. автор поста

Некоторые петербуржцы пожалели не машину, а дерево, которое пострадало из-за ветра.

Жаль деревце... Их так мало осталось. пользователь в комментариях

Также от ветра досталось и автомобилю Mercedes, припаркованному у дома №3 на площади Чернышевского.

А вот и деревья "попадали". Жалко машину. автор поста

После непогода сменилась радугой, которую заметили читатели Piter.tv в центре Петербурга.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Петербурге на выходных.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб; Piter.tv