Непогода в Петербурге настроила деревья против припаркованных автомобилей

В Петербург вернулась непогода. Вечером 3 сентября в городе прошел дождь, в некоторых районах – град и, конечно, не обошлось без ветра, который повалил деревья. От некоторых из них пострадали и припаркованные автомобили. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Не повезло припаркованному авто у дома №5 на улице Ольги Форш.
Дерево упало на Шкоду от ветра с дождём.
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Некоторые петербуржцы пожалели не машину, а дерево, которое пострадало из-за ветра.
Жаль деревце... Их так мало осталось.
пользователь в комментариях
Также от ветра досталось и автомобилю Mercedes, припаркованному у дома №3 на площади Чернышевского.
А вот и деревья "попадали". Жалко машину.
автор поста
После непогода сменилась радугой, которую заметили читатели Piter.tv в центре Петербурга.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Петербурге на выходных.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб; Piter.tv
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