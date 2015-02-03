Синоптики рассказали о погоде в Петербурге на выходных

Горожане проведут выходные в сопровождении дождя.

Петербуржцев ждут дождливые выходные. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В субботу, 4 сентября, в Петербурге будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдут дожди. Ночью воздух составит +5…+7 градусов. Температура воздуха днем прогреется до +9…+11 градусов. Субботний день пройдет в сопровождении северо-западного ветра (порывы до 7-12 м/c).

В воскресенье, 5 сентября, в городе ожидается также облачная погода с кратковременными дождями днем. Температура ночью – +4…+6 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+12 градусов. Петербуржцы и воскресенье проведут в компании северо-западного ветра, порывы которого достигнут 6-11 м/c.

Ранее стало известно, что в понедельник, 6 сентября, в Ленобласти ожидаются заморозки.

Фото: pexels.com