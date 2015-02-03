МЧС предупреждает о заморозках в Ленобласти 6 сентября

Ожидаются заморозки в воздухе и на почве до 1-3 градусов.

В понедельник, 6 сентября, в Ленобласти ожидаются заморозки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью и утром 6 сентября в области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до 1-3 градусов. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям быть внимательными на дорогах и одеваться тепло.

Чтобы избежать переохлаждения нужно одеваться многослойно – так легче сохранить тепло. Водителям стоит следить за техническим состоянием своих транспортных средств отправляясь в дальнюю дорогу. пресс-служба МЧС России по Петербургу

Ранее мы писали, что в нескольких районах Петербурга 1 сентября выпал град.

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