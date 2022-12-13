В тушении огня участвовали 53 человека и 15 единиц техники.

Два человека погибли при пожаре в магазине в подмосковной Лобне. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

Инцидент произошел утром 20 февраля на Кольцевой улице. Произошло возгорание на площади 40 квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали 20 человек. Двоим из них потребовалась помощь врачей. При следовании в больницу оба скончались в карете скорой помощи. В тушении огня участвовали 53 человека и 15 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Москве произошел сильный пожар в автотехцентре.

Видео: Telegram / РИА Новости