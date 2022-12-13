В Москве произошел сильный пожар в автотехцентре. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в ночь на 14 февраля в Отрадном на улице Декабристов. Площадь возгорания на момент прибытия пожарных составила 1500 квадратных метров.
По предварительной информации, пострадали три человека. Информации о погибших нет. На месте работают экстренные службы. Бутырская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.
Ранее мы сообщали, что в Ярославской области произошел взрыв на газопроводе.
Видео: Telegram / Прокуратура Москвы
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