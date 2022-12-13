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В Москве произошел сильный пожар в автотехцентре

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По предварительной информации, пострадали три человека.

В Москве произошел сильный пожар в автотехцентре. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в ночь на 14 февраля в Отрадном на улице Декабристов. Площадь возгорания на момент прибытия пожарных составила 1500 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадали три человека. Информации о погибших нет. На месте работают экстренные службы. Бутырская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.

Ранее мы сообщали, что в Ярославской области произошел взрыв на газопроводе.

Видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Теги: автоцентр, москва, отрадное, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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