Два человека погибли при нападении неизвестного на церковь в Калифорнии

Два человека погибли от ножевых ранений при нападении неизвестного на баптистскую церковь в городе Сан-Хосе в штате Калифорния. Об этом сообщил мэр города Сэм Ликкардо на своей странице в Twitter.
Мы скорбим с семьями двух местных жителей.
Сэм Ликкардо, мэр Сан-Хосе
Он отметил, что сотрудники полиции уже арестовали подозреваемого в нападении. Также известно, что ещё несколько человек были серьёзно ранены.
Также Ликкардо подчеркнул, что во время нападения на церковь в ней не проводилось богослужений — внутрь запустили бездомных, чтобы они не мёрзли на улице.
Ранее мы писали, что Пентагон перебросил стратегические бомбардировщики B-52H на Ближний Восток.
Видео: YouTube / KPIX CBS SF Bay Area
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все