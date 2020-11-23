Два человека погибли при нападении неизвестного на церковь в Калифорнии

Сотрудники полиции уже арестовали подозреваемого в нападении.

Два человека погибли от ножевых ранений при нападении неизвестного на баптистскую церковь в городе Сан-Хосе в штате Калифорния. Об этом сообщил мэр города Сэм Ликкардо на своей странице в Twitter.

Мы скорбим с семьями двух местных жителей. Сэм Ликкардо, мэр Сан-Хосе

Он отметил, что сотрудники полиции уже арестовали подозреваемого в нападении. Также известно, что ещё несколько человек были серьёзно ранены.

Также Ликкардо подчеркнул, что во время нападения на церковь в ней не проводилось богослужений — внутрь запустили бездомных, чтобы они не мёрзли на улице.

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Видео: YouTube / KPIX CBS SF Bay Area