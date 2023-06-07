Два человека погибли из-за стрельбы на церемонии вручения дипломов в Вирджинии

Жертвами трагедии стали два человека, еще пятеро были ранены, одного мальчика сбила машина.

В городе Ричмонд, находящемся в американском штате Вирджиния, преступник открыл стрельбу по людям. В настоящее время нападавший задержан по информации от местного исполняющего обязанности начальника полиции города Рика Эдвардса. Слова эксперта приводят журналисты телеканала CNN. По данным правоохранительных органов, нападавшим оказался 19-летний молодой человек. При себе у юноши находилось четыре пистолета. Жертвами трагедии стали 18-летний выпускник и 36-летний мужчина, который пришел на мероприятие. В настоящее время следственные структуры считают, что злоумышленник мог быть знаком с погибшими. Известно, что торжественная церемония вручения дипломов проходила в парке Монро, который располагается на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии. По окончанию официальной части все бывшие студенты вышли на улицу, где была организована фотосессия. Огонь был открыт в этот момент, когда перед зданием собрались сотни граждан. Пострадавшими считаются пять человек. У них зарегистрированы огнестрельные ранения. По данным медиков, речь идет о 14-летнем подростке, а также четверых взрослых мужчинах в возрасте от 31 до 58 лет. Уточним, что также девятилетнего ребенка сбил автомобиль, когда мальчик убегал из парка. Пациент госпитализирован.

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