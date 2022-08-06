Украинский пленный признался в расстреле гражданских в Мариуполе

Мужчина признался в военном преступлении.

Пленный украинский пограничник расстрелял двух мирных граждан в городе Мариуполе весной 2022 года. Соответствующее заявление мужчина рассказал следователям во время дачи показаний. Подозреваемый объяснил, что военное преступление было совершено с 10 до 14 часов дня 26 марта, когда десять представителей националистического полка "Азов" (запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация) заняли боевые позиции в центральной части города. Бойцами руководил таб-сержант Государственной пограничной службы Украины из части номер 9937.

Подъехал мотороллер с мужчиной и женщиной к этому перекрестку, остановились возле светофора... Потом дальше по улице началась стрельба, не угрожающая им, но они испугались, и начали движение без команды. Я крикнул "Стоять!", на это требование они не отреагировали, я открыл огонь на поражение. военнопленный

Мужчина добавил, что целился в спины и в область грудной клетки мирного населения. После стрельбы по людям, жертвы упали и больше пограничники к ним не подходили, так как у сил националистов началось боестолкновение. Мужчина признал, что у гражданского населения не было с собой оружия. Пленный заметил, что решил выстрелить в жертв, так как счел, что они поддерживали российскую специальную военную операцию.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости