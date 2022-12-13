Солдат ВСУ рассказал о своем пленении спецназом "Ахмат"

Пленный украинский солдат рассказал, как был захвачен спецназом "Ахмат". Видеозапись с военнопленным выложил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
На опубликованных кадрах командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что бойцы захватили позиции ВСУ в районе Белогоровки (ЛНР) и захватили в плен одного украинского солдата. Тот рассказал, что его подразделение не успело среагировать на начало штурма их позиции. Военнопленный подчеркнул, что "даже не успел выстрелить".
Ранее Кадыров назвал главное событие в чеченской истории.
Видео: Telegram / Kadyrov_95
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu