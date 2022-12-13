Глава Чечни напомнил о принятии Конституции республики.

Глава российского региона Рамзан Кадыров назвал главное событие в чеченской истории, которое поменяло жизнь граждан республики на "До и после". В собственном Telegram-канале специалист написал о том, что говорит о всенародном референдуме, который состоялся 23 марта 2003 года. В рамках данного мероприятия граждане одобрили принятие Конституции. Работа над документом велась специальной комиссией и завершилась 10 июля 2002 года. За основу чиновники и законодатели взяли вариант, который предложил глава администрации республики Ахмат Кадыров. Его родственник отметил, что в тот период попытки преступников запугать чеченцев обернулись для злоумышленников "настоящим восстанием".

Этот день укрепил позицию региона в составе сильной державы и определил вектор дальнейшего развития. Сомнительное для многих людей решение о проведении референдума сплотил отчаявшийся народ. Его итоги развеяли все противоречия. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров развеял слухи о проблемах со здоровьем.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95