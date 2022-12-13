Он также заявил, что у него нет проблем со зрением.

Глава Чечни Рамзан Кадыров развеял слухи о проблемах со здоровьем. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

На этой неделе Кадыров провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В сети обратили внимание на один предмет, который находился на руке главы республики, и предположили, что у него могло ухудшиться зрение. Также сообщалось, что на страницах доклада Кадырова был крупный шрифт.

Кадыров объяснил, что у него в руках был электронный счетчик, с которым он читает молитвы. Он также назвал себя здоровым человеком.

Некоторым интересно, какое у меня зрение. Зрение у меня 100-процентное. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Ранее Кадыров заявил, что чеченские бойцы выполняют все приказы в зоне спецоперации.

Видео: Telegram / Kadyrov_95