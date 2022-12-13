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Кадыров: чеченские бойцы выполняют все приказы в зоне спецоперации

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Он также заявил, что жители региона полностью поддерживают проведение спецоперации.

Бойцы Чеченской Республики выполняют все приказы в зоне спецоперации. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, чеченские бойцы нацелены действовать до победного конца. Он также заявил, что жители региона полностью поддерживают проведение спецоперации и считают необходимым достижения ее целей и задач.

Кадыров поблагодарил главу государства за помощь для Чечни и всей страны, а также пообещал, что не подведет его. Путин в ответ отметил, что у него нет сомнений в этом.

Ранее Путин заявил, что Чечня развивается благодаря ее народу.

Видео: kremlin.ru

Теги: бойцы, владимир путин, президент россии, рамзан кадыров, спецоперация, чечня
Категории: Лента новостей, Новости России,

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