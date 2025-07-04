Два человека погибли и один ранен после атаки ВСУ на Крым

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших.

Два человека получили смертельные ранения в результате атаки украинских дронов на Крым. Предварительно известно об одном пострадавшем, сообщил глава республики Сергей Аксенов у себя в Telegram-канале.

Он отметил, что погибли и пострадали люди на севере полуострова. Аксенов выразил соболезнование семьям погибших и заверил, что они получат всю необходимую помощь. Также глава республики пожелал скорейшего выздоровления раненому крымчанину.

В настоящее время из-за вражеских атак на инфраструктуру Крыма без электричества остаются несколько населенных пунктов. Трудности с электроснабжением наблюдаются в некоторых частях Северного, Восточного и Западного районов.

Ранее мы сообщали, что жертвами удара ВСУ в Брянской области стали 15-летняя девочка и ее бабушка. Еще одна местная жительница получила ранения.

Фото: Piter.TV