Два боевика ВСУ пострадали из-за пожара на минном поле

В ДНР рассказали о новой провокации со стороны ВСУ.

Два боевика Вооруженных сил Украины пострадали из-за пожара на минном поле. Об этом сообщили журналисты из "Русской весны" со ссылкой на брифинг официального представителя народной милиции ДНР Э. Басурина.

Чиновник рассказал, что 16 августа в зоне ответственности 501-го батальона 36-й обрмп в районе населенного пункта Лебединское представители народной милиции зафиксировали поджог сухой травы. Из-за резкого изменения ветра огонь охватил передовые позиции морпехов. Во время горения трижды прогремели взрывы. Предположительно, это произошло на территории минного поля. По данным ДНР, киевские силовики потеряли одного бойца и еще двое оказались ранены.

Представитель ДНР считает, что ООС дал приказ командирам бригад "на осуществление целенаправленных поджогов сухой травы на позициях Народной милиции". При этом военные использовали трассирующие боеприпасы и приспособления для бесшумной стрельбы. Подобное поведение в самопровозглашенной республике назвали провокацией.

Военнослужащий ЛНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ.

Видео: Youtube/Пресс-служба УНМ ДНР