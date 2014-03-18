Два автобуса с российскими туристами попали в ДТП в Анталье

В больницу доставили обоих водителей и пятерых россиян.

Два микроавтобуса с российскими туристами попали в ДТП в Турции. Об этом сообщает агентство IHA.

Инцидент произошел в Анталье. По данным источника, два микроавтобуса ехали в одном направлении по трассе D400. В районе деревни Кылызагач одно транспортное средство врезалось в другое. Отмечается, что в больницу доставили обоих водителей и пятерых россиян. Остальные туристы предпочли поехать в отели, а не в больницу.

Ранее мы сообщали, что ДТП с участием шести машин произошло в центре Москвы.

Видео: iha.com.tr