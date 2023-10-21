ДТП с участием шести машин произошло в центре Москвы

Движение транспорта на участке дороги затруднено.

В центре российской столицы шесть автомобилей столкнулись на Марксистской улице. В настоящее время пострадавшими считаются три человека. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы региональных правоохранительных органов. В текущий момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. В местном департаменте по транспорту уведомили, что инцидента зафиксирован вблизи 24 дома. Машины заняли собой три полосы движения по направлению к центру Москвы, а также две полосы из трех в сторону ТТК. Специалистам пришлось организовать еверсивное движение по одной полосе, поэтому на участке движение временно затруднено.

По предварительным данным, сегодня около 11:05 мск на Марксистской улице произошло ДТП с участием шести транспортных средств. пресс-служба МВД РФ

В Приморье в ДТП погибли двое взрослых и ребенок.

Фото и видео: Telegram / 112