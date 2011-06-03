В Приморье в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

В МВд рассказали о происшествии вблизи села Духовское.

Столкновение двух автомобилей в районе села Духовское Спасского района на территории Приморского края привело к гибели двух водителей, а также малолетнего пассажира. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональной прокуратуры. Известно, что трагедия зафиксирована утром 20 октября. Жертвами стали мужчины, которые находились за рулем Toyota Corona и Volkswagen, а также ребенок 2017 года рождения , находившийся в салоне "Тойоты".

Произошло лобовое столкновение Toyota Corona и Volkswagen Touareg. После столкновения произошло возгорание автомобиля марки Volkswagen. пресс-служба прокуратуры по Приморью

Медики успели госпитализировать пассажира второй машины. У него выявлены различные травмы. В настоящее время надзорное ведомство Спасска-Дальнего поставила на контроль доследственную проверку по факту указанного ДТП.

В Ростове-на-Дону полицейские пресекли доставку из Подмосковья на Кубань порядка 3 кг мефедрона.

Фото и видео: МВД Медиа