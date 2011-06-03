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В Приморье в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

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В МВд рассказали о происшествии вблизи села Духовское.

Столкновение двух автомобилей в районе села Духовское Спасского района на территории Приморского края привело к гибели двух водителей, а также малолетнего пассажира. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональной прокуратуры. Известно, что трагедия зафиксирована утром 20 октября. Жертвами стали мужчины, которые находились за рулем Toyota Corona и Volkswagen, а также ребенок 2017 года рождения , находившийся в салоне  "Тойоты".

Произошло лобовое столкновение Toyota Corona и Volkswagen Touareg. После столкновения произошло возгорание автомобиля марки Volkswagen.

пресс-служба прокуратуры по Приморью

Медики успели госпитализировать пассажира второй машины. У него выявлены различные травмы. В настоящее время надзорное ведомство Спасска-Дальнего поставила на контроль доследственную проверку по факту указанного ДТП. 

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: гибдд, мвд, приморский край, регионы, смертельная авария
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости России,

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