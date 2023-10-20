В Ростове-на-Дону полицейские пресекли доставку из Подмосковья на Кубань порядка 3 кг мефедрона

В МВД рассказали о поимке межрегионального наркокурьера.

В Ростове-на-Дону полицейские пресекли доставку с территории Московской области в Краснодарский край порядка трех килограммов мефедрона. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ. Известно, что сотрудники российских правоохранительных органов по Ростовской области во время проведения оперативно-профилактической операции "Мак-2023" на проспекте Шолохова остановили автомобиль марки Haval Jolion, которым управлял 42-летний местный житель. Специалисты получили информацию о том, что ужчина является межрегиональным наркокурьером. Во время досмотра транспортного средства эти сведения подтвердились. В салоне машины нашлось запрещенное вещество.

Крупную партию синтетического наркотика злоумышленник забрал из тайника в Московской области и повёз криминальный товар транзитом для дальнейшего сбыта. пресс-служба МВД РФ

По факту инцидента ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Мужчина находится под стражей.

Миграционные рейды на овощебазах и Сенном рынке проходят в Петербурге.

Фото и видео: МВД России