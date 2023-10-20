Миграционные рейды на овощебазах и Сенном рынке проходят в Петербурге

В общей сложности было проверено свыше 1 тыс. граждан из стран ближнего зарубежья.

Со вторника, 17 октября, правоохранители проводят серию миграционных рейдов на крупных плодовоовощных базах, а также на Сенном рынке и других подобных площадках в разных районах Петербурга. О мероприятиях информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В частности, полицейские посетили Калининскую и Софийскую базы. Основной целью проверок стало пресечение нарушений миграционного законодательства. В общей сложности было проверено свыше 1 тыс. граждан из стран ближнего зарубежья, несколько десятков из которых были задержаны для разбирательства и привлечения к административной ответственности.

Также были найдены граждане РФ, которых доставили в военкомат для постановки на воинский учёт.

Ранее мы сообщили о том, что полиция Петербурга нашла первых пострадавших от действий треш-блогеров.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти