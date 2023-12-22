Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями

Полет длился 9 часов.

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-службы министерства по обороне. Известно, что боевая авиация относится к Воздушно-космическим силам страны. В общей сложности полет продолжался девять часов. Экипажи сопровождались самолетами Су-30СМ.

Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства генерал-лейтенант Сергей Кобылаш

Напомним, что летчики дальней авиации регулярно пролетают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного, Балтийского морей и Тихого океана.

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Фото и видео: Минобороны России