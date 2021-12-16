Два Ту-95МС пролетели над акваторией Японского и Охотского

Полет продолжался девять часов.

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели над акваторией Японского и Охотского морей. Рейс выполнялся над нейтральными водами при соблюдении всех международных требований. Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны России. Средства принадлежат силам вооружения дальней авиации. Длительность операции составила порядка девяти часов.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. пресс-служба Минобороны России

Военные подчеркнули, что экипажи регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Самолеты Воздушно-космических сил соответствуют мировым правилам и реализуются в строгом соответствии требованиям по использованию воздушного пространства.

Ракета Ответ" с "Маршала Шапошникова" успешно поразила цель.

Фото и видео: Минобороны России

