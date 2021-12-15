"Ответ" с "Маршала Шапошникова" успешно поразила цель

Испытания нового вооружения РФ состоялись в акватории Японского моря.

Ракета российского новейшего противолодочного комплекса "Ответ" в Японском море успешно поразила цель. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на представителей пресс-службы Минобороны России. Известно, что испытания проводились с борта фрегата "Маршал Шапошников". Корабль, находящийся на службе Тихоокеанского флота смог поразить при помощи оружия подводную мишень.

Напомним, что "Ответ" необходим Военно-морскому флоту для ликвидации подводных лодок противника. Для запуска ракет используются универсальные установки. С них же можно отправить крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". К ноябрю прошлого года новый корабельный противолодочный ракетный комплекс "Ответ" прошел государственные испытания. Разработчиком проекта стал местный концерн "МПО "Гидпроприбор".

Стало известно, что миссия "Артемида-3" отправится на Луну в 2025 году.

Фото и видео: Минобороны России