Стало известно, что миссия "Артемида-3" отправится на Луну в 2025 году

На сегодняшний день расходы NASA на строительство межпланетного корабля, в котором смогут летать от двух до шести человек (шестеро – это для полетов до лунной станции), составили уже $18,5 млрд

Стало известно о переносе сроков полета на Луну в рамках космической миссии "Артемида 3". Так, экипаж должен был отправиться в 2024-м году, однако полет перенесли на 2025 год. Об этом сообщает "Профиль".

На "Артемиду" изначально не предполагалось выделять большой бюджет, только увеличить финансирование NASA под отдельные задачи. В программе использовали готовые или находящиеся в разработке технологии. Так, к 2019 году почти был готов космический корабль "Орион", изначально предназначенный для межпланетных миссий.

На сегодняшний день расходы NASA на строительство межпланетного корабля, в котором смогут летать от двух до шести человек (шестеро – это для полетов до лунной станции), составили уже $18,5 млрд. Отметим, что "Орион" почти готов к финальному испытанию – полету в космос без экипажа. Если он пройдет успешно, то его запустят с людьми на борту. Сегодня "Орион" – это вызывающая меньше всего опасений часть проекта "Артемида".

Ранее Китай успешно запустил спутник Tianlian-2-02 для передачи данных с космической станции.Ракета направилась на орбиту Земли с космодрома Сичан.

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