Дуров сотрудничает с судебными органами и соблюдает условия контроля

Ло Беко раскрыла подробности о ситуации с Павлом Дуровым и Telegram во Франции.

Сооснователь мессенджераTelegram Павел Дуров сотрудничает с судебными органами Франции, а также гражданин страны полностью соблюдает условия контроля, установленные после предъявления ему уголовных обвинений. Соответствующее заявление сделала прокурор города Парижа Лор Беко в эфире радиостанции RTL. Таким образом гостья программы ответила на вопрос ведущего о том, соблюдает ли фигурант дела условия и отмечается ли дважды в неделю в комиссариате правоохранительных органов.

Это полностью укладывается в рамки сотрудничества с судебными органами в настоящее время. Лор Беко, прокурор Парижа

Французский прокурор также заявила о том, что решение начать расследование непосредственно в отношении Павла Дурова было связано с отсутствием реакции социальной сети на запросы французских следователей, а также с стремлением властей европейского государства показать, что в том мире, который слишком часто считают виртуальным, развивается организованная преступность. Лор Беко заметила, что во Франции действует закон, позволяющий привлекать к ответственности за администрирование интернет-платформы для незаконных операций.

Экс-чиновник обвинил США в использовании Telegram против неугодных режимов.

Фото и видео: YouTube / RTL, Telegram / СМОТРИ