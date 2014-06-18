Майк Бенц раскрыл работу Госдепа США в соцсетях.

Американское внешнеполитическое ведомство использовало цифровую платформу Telegram против неугодных режимов, мобилизуя протестные движения. Соответствующей информацией с журналистом Такером Карлсоном в интервью сделал бывший сотрудник Госдепартамента США Майк Бенц. Видеозапись разговора опубликована на YouTube-канале.

Telegram - это очень мощное средство в руках Госдепартамента, позволяющее ему мобилизовать протестные движения. Такер Карлсон, журналист

Иностранный дипломат отметил, что Вашингтон мог финансировать политические объединения, а также активистов, кроме того, привлекать десятки тысяч людей к делу с относительной безнаказанностью.

Напомним, что 24 августа сооснователь цифровой платформы Telegram Павел Дуров был задержан в столичном аэропорту Ле-Бурже во Франции. В среду, 28 августа, местная судебная инстанция обвинила его его в 6 из 12 ранее озвученных правонарушений. В том числе речь идет об отказе сотрудничать с властями, соучастии в распространении детской порнографии, в наркотрафике, мошенничестве в составе преступной организованной группы. Предприниматель был помещен под надзор с обязательством внести залог в размере пяти миллионов евро. Он также обязан являться в полицейский участок дважды неделю. Бизнесмену запрещено покидать территорию европейской страны. Глава Франции Эмманюэль Макрон заявил общественности о том, что задержание Павла Дурова не является политическим.

"Это отличительная черта": Такер Карлсон объяснил значение ареста Дурова.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson