Такер Карлсон прокомментировал задержание в Париже основателя Telegram.

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции – отличительная черта диктатуры. Соответствующее заявление сделал местный журналист Такер Карлсон в эфире собственного проекта Tucker Carlson Network, выступая в шоу с приостановившем свою предвыборную кампанию независимым кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди-младшим. Гость шоу согласился с мнением ведущего. Он заметил, что Европа оказалась потеряна, так как сейчас в этом регионе нет свободы слова.

Администрация Байдена поощряет Францию, Макрона, на арест владельца и основателя Telegram Павла Дурова, который сейчас находится во французской тюрьме. Мне кажется, что это отличительная черта диктатуры. Такер Карлсон, журналист

Напомним, что Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации от СМИ, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, оказался в списке разыскиваемых в стране лиц. Мужчину могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа руководства Telegram от сотрудничества с властями европейского государства. Основателю мессенджера также могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотическими веществами, мошенничестве и отмывании денежных средств. По данным от прессы, фигуранту расследования может грозить до 20 лет заключения.

Карлсон заявил, что Байден толкает страну к ядерной войне.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson