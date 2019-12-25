Он назвал действия США в отношении китайского приложения угрозой интернету как глобальной сети.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против TikTok. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дуров считает, что Трамп намерен запретить TikTok в связи с тем, что по закону данные пользователей должны передавать китайским властям. Представители компании утверждают, что данные строго конфиденциальны. После консультации с Трампом, Microsoft продолжил переговоры о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Процесс завершится не позднее 15 сентября.

Дуров опасается, что скоро власти смогут использовать оговорку о "нацбезопасности" для изменения работы всемирной паутины и международных технических компаний в своих интересах.

Ранее мы сообщили, что Польша попала под массовую рассылку неизвестных семян из Китая.