Полицейские призвали граждан информировать правоохранительные органы в случае получения сомнительных посылок.

Польша попала под массовую рассылку неизвестных семян из Китая. Об этом сообщило Польское общественное телевидение.

Сначала китайцы отправили неизвестные семена в США. Затем о подозрительных посылках начали сообщать граждане нескольких стран Евросоюза. На официальном сайте Государственной службы по охране здоровья растений и семян появилась информация о поставках из Китая. Польские власти призывают сжигать семена в печи, камине или металлическом контейнере. Семена нельзя высеивать так как никому неизвестно их происхождение.

Государственный инспектор защиты растений и семян Агнешка Сахайдак не исключает, что в данном случае речь может идти даже о биотерроризме.

Ранее мы сообщили, что США назначили награду за информацию о вмешивающихся в выборы.

Видео: YT / Globbal News