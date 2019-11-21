США назначили награду за информацию о вмешивающихся в выборы. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обещание американских властей. Она посчитала, что если госдеп начнет платить каждому до $10 млн долларов за подобную информацию, то сайт Государственного департамента "ляжет от доносов на соседей".
Ранее мы сообщили, что издание Berlingske написало о "жесточайшем ударе" по экономике США.
Видео: Twitter / Department of State
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