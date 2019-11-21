Программа госдепартамента "Награда за справедливость" предусматривает выплату в размере $10 млн за идентификацию лиц, которые вмешиваются в американские выборы.

США назначили награду за информацию о вмешивающихся в выборы. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обещание американских властей. Она посчитала, что если госдеп начнет платить каждому до $10 млн долларов за подобную информацию, то сайт Государственного департамента "ляжет от доносов на соседей".

Ранее мы сообщили, что издание Berlingske написало о "жесточайшем ударе" по экономике США.

Видео: Twitter / Department of State