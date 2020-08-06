Berlingske: экономику США получила "жесточайший удар"

Падение ВВП составляет 32,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Издание Berlingske сообщило о "жесточайшем ударе" по экономике США. Автор статьи Ульрик Харальд Би указывает, что американцам придется пережить самый затяжной кризис в истории.

Коронавирусная инфекция сильно сказалась на американской экономике. Харальд Би утверждает, что на данный момент в США зафиксирован самый высокий уровень безработицы с 1930-х годов. Обрушились налоговые поступления, а госрасходы выросли. В материале сказано, что американский бизнес и жилищное строительство переживают упадок инвестиций. Количество новых заявок на пособие по безработице снова растет.

В марте власти направили 3 трлн долларов для поддержки экономики. Затем в мае было выделено еще 3 трлн долларов. В июле американские власти вновь начали обсуждать меры поддержки экономики.

Ранее мы сообщили, что греческое издание "Прото тема" сообщает, что служба безопасности Кипра разыскивает россиянина по делу о взрыве в Бейруте.

Видео: Youtube/Reuters