Он по пунктам назвал угрозы для пользователей мессенджера.

Павел Дуров предупредил об опасности WhatsApp. Специалист рассказал, что мессенджер не шифрует резервные копии переписок на облачном хранилище. При этом многие пользователи сервиса предпочитают использовать данную услугу. Об этом россиянин написал в своем Telegram-канале.

Источников угрозы также являются бэкдоры - намеренно встроенные тайные уязвимости. Разработчиков заставляют их оставлять представители правоохранительных органов. Бэкдоры маскируют под неожиданно обнаруженные изъяны приложения в сфере безопасности. За 2019 год эксперты обнаружили около 12 подобных сбоев в работе мессенджера. Третьей опасностью для клиентов WhatsApp становится шифрование. Там замечено множество недостатков. В частности, исходный код скрывается, а двоичные файлы запутаны. Это затрудняет их анализ.

Ранее Piter.tv писал о том, что Павел Дуров назвал iCloud инструментом слежки.

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