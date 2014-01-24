Дуров: Telegram заблокирует множество каналов за доксинг и вымогательство

Сооснователь мессенджера сделал анонс в рамках борьбы с шантажом пользователей.

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил пользователей приложения о том, что на текущей неделе администрация технологического проекта заблокирует такие ТГ_каналы, которые уличены в причастности к доксингу (незаконной публикации персональных данных) и вымогательству. Эксперт пояснил, что вычислен ряд мошенников, которые торговали "блокировками защиты". Речь идет о сборах, которые жертвы платят аферистам для того, чтобы избежать дальнейших преследований.

После моей публикации 20 дней назад пользователи прислали нам сотни сообщений... Блокировка по этой причине означает, что у нас есть неопровержимые доказательства того, что администраторы канала публиковали клеветнические посты, а затем удаляли их в обмен на деньги от жертв. Павел Дуров, сооснователь Telegram

Павел Дуров призвал мошенников не тратить время на создание новых ТГ-каналов, потому что рано или поздно их также ждет блокировка.Он заметил, что мессенджер не может быть местом для шантажа.

Фото: Telegram /Павел Дуров