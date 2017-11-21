Дума одобрила в I чтении отмену обязательств поручительства для погибших участников СВО

Депутаты рассказали о правках в документ.

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о прекращении обязательств по договорам поручительства для участников специальной военной операции, которые погибли в ходе ее проведения, умерли от увечий или стали инвалидами первой группы. Данный документ был инициирован к рассмотрению депутатами рабочей группы по вопросам СВО. Парламентарии предложили внести поправки, связанные с особенностью исполнения обязательств по кредитным договорам участниками СВО. Действующие нормы говоря о том, что в случае гибели участников СВО, то кредитные обязательства полностью с них списываются. Однако с пoручительством по кредиту это не работает, потому что при отсутствии законодательных ограничений судебная практика возлагает обязательства поручителя на его наследникoв.

Данный подход при рассмотрении споров представляется несправедливым, поскольку обязательства военнослужащего, если он является заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, существенным образом не отличаются. пояснительная записка

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ