Дума приняла в I чтении законопроект о продаже алкогольных напитков в летних кафе

Депутаты рассказали о поправках в закон.

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий торговлю алкогольными напитками в летних кафе. Документ был предложен группой депутатов от фракции "Единая Россия". Законодатели планируют внести поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Требования затронут веранды, помосты, "дворики", которые являются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе.

Все делают вид, что об этом или не знают, или ссылаются на то, что веранда - это одно целое с самим рестораном...Требуется наличие указания местонахождения сезонного кафе в лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, есть и другие требования. Надежда Школкина, зампредседателя комитета по экономической политике ГД

Политик пояснила, что данный законопроект закрывает пробел в отечественном законодательстве, не вводя никаких дополнительных мер по ограничению или поощрению распития алкогольных напитков гражданами.

Два депутата Госдумы лишатся мандатов из-за прогулов.

Фото и видео: Дума ТВ