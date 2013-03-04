Два депутата Госдумы лишатся мандатов из-за прогулов

Вячеслав Володин призвал депутатов брать пример с лидеров фракций в ГД.

Государственная Дума России впервые досрочно лишит мандатов депутатов нижней палаты парламента Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия – За правду"). Соответствующее заявление сделали журналисты из издания "Ведомости". В ходе пленарного заседания от 31 октября спикер ГД РФ Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию, связанную с возможным лишением своих коллег должностных полномочий за прогулы на работе. Он призвал законодателей брать пример к лидеров политических движений.

В списки записываются, локтями отталкивают, потом приходят - и себе праздник устроили на 5 лет... Вясеслав Володин, спикер ГД РФ

Один из источников в СМИ уточнил, что комиссия по регламенту, членом которой является Власов, а также комитет по защите конкуренции, в котором состоит Белоусов, решили обратиться в комиссию по этике для того, чтобы начать процедуру досрочного сложения мандатов двумя депутатами.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ