Госдума приняла обращение к ООН из-за массовой гибели детей на Ближнем Востоке

Анна Кузнецова рассказала о ситуации на Ближнем Востоке.

Государственная дума на пленарном заседании от 31 октября единогласно приняла обращение к ООН в связи с массовой гибелью детей и сложной гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта. Российские парламентарии заметили, что они призывают поддержать требование к сторонам немедленно прекратить боевые действия в регионе. Дополнительно текст документа будет отправлен межпарламентским организациям и парламентам стран мира.

Депутаты в условиях усугубляющейся гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке считают принципиально важным и не терпящим отлагательства... требование немедленно без предварительных условий остановить неизбирательное применение смертоносного оружия. сообщение нижней палаты парламента РФ

Напомним, что документ внесли на рассмотрение профильные комитеты по международным делам и по вопросам семьи, женщин и детей, а также вице-спикер ГД РФ Анна Кузнецова. Подготовить подобное обращение ранее поручил коллегам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Фото и видео: Дума ТВ