Дуэйн Джонсон анонсировал вторую часть "Хоббса и Шоу"

Американский актер Дуэйн Джонсон анонсировал выход второй части приключенческого боевика "Форсаж: Хоббс и Шоу". Исполнитель главной роли заявил, что сейчас идет подготовка к созданию сиквела. Об этом пишет Screen Rant.
Пока неизвестно, кто станет режиссером проекта, и когда начнется съемочный процесс. Также не разглашается сюжет сиквела. Отмечается, что вторая часть боевика выйдет не раньше 2022 года.
Напомним, премьера первой части фильма, ставшая спин-оффом популярной франшизы "Форсаж", состоялась в 2019 году. Помимо Джонсона в боевике снимались Джейсон Стэтхэм, Идрис Эльба, Ванесса Кирби и др. Лента собрала в мировом прокате более 750 млн долларов при бюджете 200 млн долларов.
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Фото: Википедия / постер первой части фильма "Хоббс и Шоу"
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