Netflix снимет мультсериал по игре Angry Birds

В общей сложности будет выпущено 40 серий.

Представители стриминговой платформы Netflix анонсировали в своем Twitter выход мультсериала, снятого по мотивам популярной игры Angry Birds. Премьера "Angry Birds: Summer Madness" запланирована на 2021 год.

По сюжету птицы попадут в летний лагерь, в котором вспыхнет борьба с "отвратительными свиньями". Живущие на противоположной стороне озера злодеи хотят разрушить все.

Главными героями экранизации станут птицы Бомб, Ред и Чак. В мультсериале они станут подростками.

В общей сложности запланирован выход 40 серий. Каждая из них будет длиться 11 минут.

Ранее мы писали, что вышла новая серия "Возвращения в Простоквашино".

Фото: Twitter / Netflix