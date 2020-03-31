За сутки она набрала более 580 тысяч просмотров.

В понедельник, 30 марта, на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма" вышла новая серия "Возвращения в Простоквашино". 27-й по счету эпизод получил название "Все включено".

По сюжету главные герои переоборудуют чердак в мансарду в стиле шале. Они дают объявление о сдаче номера с условиями все включено. На него откликается почтальон Печкин, который превращает жизнь хозяев дома в катастрофу.

За сутки новый эпизод мультсериала набрал более 580 тысяч просмотров. Всего в первом сезоне запланировано 30 серий.

Ранее мы писали, что новую серию "Простоквашино" посмотрели около 1,5 млн раз.

Видео: YouTube / Союзмультфильм